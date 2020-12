Aanhouding om illegaal vuurwerk Rijen, EOD ingeschakeld bij inleverpunt Enschede

De politie heeft gisteren op meerdere plaatsen illegaal, zwaar vuurwerk gevonden. In het Brabantse Rijen werd gisteravond een auto aangehouden met daarin 300 cobra's. De politie was getipt dat de bestuurder dit zware vuurwerk via internet te koop aanbood en spoorde hem op.

De 22-jarige man is aangehouden. In de auto zijn naast de cobra's ook een geldbedrag en illegale sigaretten gevonden, schrijft Omroep Brabant.

In Leeuwarden vond de politie 25 kilo vuurwerk, waaronder 31 nitraten, in een woning. De agenten kwamen het vuurwerk op het spoor door een melding via Meld Misdaad Anoniem. Uit de buurt kwamen klachten over vuurwerkoverlast. Het vuurwerk is ingenomen en een 20-jarige man heeft een proces-verbaal gekregen, aldus Omrop Fryslãn.

In elkaar geknutseld

In Enschede is bij een vuurwerkinleverpunt vuurwerk ingeleverd dat door mensen zelf in elkaar geknutseld zou zijn, meldt RTV Oost. De EOD werd opgeroepen om het onschadelijk te maken.

Op veel plekken in het land konden mensen de afgelopen tijd anoniem hun vuurwerk inleveren zonder een boete te krijgen. In de vier grote steden is tijdens deze acties in totaal ongeveer 1200 kilo vuurwerk ingeleverd.