Wetten, regels en belastingtarieven: dit verandert er per 1 januari 2021

Belasting op gas omhoog

De belasting op aardgas stijgt met bijna 3 cent en is dan 52,5 cent per kubieke meter. De belasting op elektriciteit blijft nagenoeg gelijk.

Toch gaat een gemiddeld huishouden niet meer belasting betalen, omdat de vaste korting op de energiebelasting met 31 euro stijgt.

Maar als je dus meer dan gemiddeld gas verbruikt, ga je wel meer belasting betalen. De overheid wil daarmee stimuleren dat we minder aardgas gebruiken. Bijvoorbeeld door ons huis te isoleren of een warmtepomp te nemen in plaats van een cv-ketel.

Bijtelling elektrische auto omhoog

Voor een elektrische auto van de zaak betaal je nog altijd minder bijtelling dan voor een op benzine of diesel. Maar het verschil wordt wel minder.

De bijtelling was 8 procent over de eerste 45.000 euro van de catalogusprijs en 22 procent over het bedrag daarboven. Dat wordt 12 procent over de eerste 40.000 en 22 procent over het bedrag daarboven. Voor een waterstofauto en een elektrische auto met zonnepanelen geldt de bijtelling van 12 procent wel over de hele prijs.

In de jaren na 2021 wordt de bijtelling voor emissievrije auto's steeds hoger, om in 2026 op 22 procent uit te komen, hetzelfde niveau als brandstofauto's.

Aanschafbelasting auto omhoog

De bpm, de belasting die je betaalt als je een auto koopt, gaat omhoog voor auto's op brandstof. Hoe meer CO2 een auto uitstoot, hoe meer bpm je moet betalen. De overheid wil daarmee de koop van duurzamere auto's stimuleren. Elektrische auto's zijn in ieder geval tot 2025 vrijgesteld van bpm.

Industrie betaalt CO2-heffing

Grote industriële bedrijven gaan voortaan een nieuwe belasting betalen als ze meer CO2 uitstoten dan een maximum dat de overheid bepaald heeft.

Dit moet ondernemingen stimuleren om duurzamer te worden. Het maximum gaat komende jaren stap voor stap omlaag, dus als bedrijven veel CO2 blijven uitstoten, moeten ze steeds meer belasting gaan betalen.