Wekdienst 30/12: Britse parlement debatteert en stemt over brexit • OMT bij elkaar

Wat heb je gemist?

De politie in Rotterdam onderzoekt mogelijk racisme bij de arrestatie van leden van een Dordrechts gezin. De familie heeft aangifte gedaan van zware mishandeling, belediging en discriminatie, meldt het NRC.

Er zijn videobeelden gemaakt van de arrestatie waarop een agent een zwarte man die wordt aangehouden uitscheldt voor "kutneger" en er wordt gevochten.

Het is niet voor het eerst dat de Rotterdamse politie in opspraak is door mogelijke racistische uitlatingen van agenten. Eerder onthulde NRC het bestaan van een WhatsAppgroep waarin negen agenten burgers onder meer uitmaakten voor "kutafrikanen" en "pauperallochtonen".