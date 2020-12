Mode-ontwerper Pierre Cardin verbond haute couture met de massa

In 1975 introduceerde hij couture in het communistische China en in de jaren 90 veroverde hij de Russen met een grote modeshow op het Rode Plein in Moskou.

Vanaf eind jaren 70 was hij nauwelijks nog vernieuwend, hij bleef vooral teruggrijpen op eerdere vondsten. Hij stak zijn energie in andere zaken. Zo kocht hij in 1981 het beroemde restaurant Maxim's in Parijs en daarna opende hij al snel vestigingen in New York, Londen en Peking.

Ook ging hij in de jaren 90 aan de slag als Goodwill Ambassadeur voor Unesco. In die functie ontwierp hij een juwelenlijn waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de slachtoffers van de kernramp in Tsjernobyl.

Cardin bleef altijd aan het werk. In 2008 zei de couturier daarover zelf in Fantastic Man: "Ik ben veel te druk om te klagen en janken over kiespijn en pijnlijke voeten. Als ik onder de grond ga, doe ik dat staande. De verf mag dan afbladderen, mijn talent is nog intact."