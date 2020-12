RIVM: weekcijfers gedaald, maar effect lockdown nog onduidelijk

Mogelijk heeft Kerst effect gehad op de testbereidheid van mensen. "We zien namelijk ook dat er 14 procent minder mensen getest zijn", zegt Timen. Afgelopen week lieten 438.656 personen zich testen op covid-19. Het aantal positieve tests is gedaald van 13,8 naar 13 procent. "Dat is een lichtpuntje", aldus Timen.

Ze benadrukt dat het beeld gemengd is. De feestdagen kunnen de komende periode ook juist tot een stijging van het aantal besmettingen leiden. "Want daarbij gingen mensen misschien vaker bij elkaar langs. Of dat effect heeft gehad moeten we nog even afwachten", legt Timen uit.

R-getal gedaald

Het besmettingsgetal R was op 11 december 1,15. Het betekent dat twee weken geleden 100 mensen samen 115 anderen besmetten. Het is een daling ten opzichte van de vorige update van het RIVM, toen de R 1,25 was.

Het RIVM hanteert voor het R-getal altijd de data van twee weken geleden. Alleen als de R onder de 1 zakt, neemt de verspreiding van het virus af. In half oktober zakte de R juist onder de 1, wat betekende dat de verspreiding afnam.