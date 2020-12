Zware aardbeving in Kroatië, zeker één dode gemeld

Het Kroatische Rode Kruis zegt dat de situatie in de stad Petrinja "zeer ernstig" is. De burgemeester zegt tegen lokale media dat de halve stad is verwoest. Op straat ligt veel puin en veel woningen zijn verwoest. Het leger is ingezet om te helpen bij de reddingsoperatie. Ook in de stad Sisak is de schade enorm, meldt de zender N1: wegen zijn verwoest en leidingen zijn gebroken.

De beving werd ook gevoeld in onder meer Italië, Servië en Bosnië en Herzegovina. Hetzelfde gebied werd gisteren ook al getroffen door een aardbeving, toen met een kracht van 5,2.

Redden van mensenlevens

De Kroatische premier Plenkovic schrijft op Twitter dat hij onderweg is naar het gebied. "We hebben alle beschikbare diensten gemobiliseerd om mensen te helpen en de verwoestingen op te ruimen. Het belangrijkste nu is het redden van mensenlevens."

EU-president Michel zegt dat de Europese Unie de situatie volgt. "We bieden onze volledige steun en hulp aan Kroatie."