Invloedrijke gamebaas Hermen Hulst: gezonde mensen maken betere games

Het succes met Guerrilla leidde Hulst naar zijn huidige toppositie. In die functie zit hij waar hij wil zijn: in het hart van de wereld die hem in de jaren 90 in de VS voor het eerst betoverde tijdens een stage bij gamebedrijf Ubisoft.

Die gamewereld is sindsdien flink veranderd. De industrie is exponentieel gegroeid. Vorig jaar werd er 152 miljard dollar omgezet. Dat is meer dan de muziek- en filmindustrie (respectievelijk 20 en 42 miljard) bij elkaar. Hulst heeft weinig met dat soort getallen. "Die financieel-economische blik is iets van vroeger. Je kunt onze industrie vanuit zoveel meer verschillende invalshoeken bekijken. Er wordt zó ontzettend veel geïnnoveerd", zegt hij.

Games worden tegenwoordig gebruikt om bijvoorbeeld concerten in aan te kondigen, legt hij uit. En ze worden steeds verfijnder. Zo wordt in de dit jaar uitgebrachte post-apocalyptische zombiegame The Last of Us: Part II in een verhalende vorm ingezoomd op psychologische dilemma's.

Trailer van The Last of Us: Part II: