SCP: Nederlanders pessimistischer over elkaar dan aan begin van coronacrisis

Nederlanders zijn pessimistischer over elkaar geworden dan aan het begin van de coronacrisis. Het vertrouwen in de politiek is echter groter dan in januari van dit jaar. Maar over de economie zijn Nederlanders sinds april somber. Dat zijn de resultaten van een enquête die het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in januari, april, juli en oktober van dit jaar hield

Wat de effecten van de tweede lockdown op de coronastemming zijn, is nog niet bekend. Het SCP verwacht dat ook in december pessimisme overheerst. Maar als de coronacijfers de goede kant opgaan of als er zicht is op snellere distributie van vaccins, kan de stemming omslaan.

Van hoopvolle naar negatieve gevoelens

In het voorjaar was het gevoel rondom corona nog relatief hoopvol. Een daling van de besmettingscijfers, saamhorigheidsgevoel en daadkrachtig optreden van de regering werden gezien als oorzaken van optimisme. Dit najaar overheerste negativiteit. Dat werd veroorzaakt door stijgende coronacijfers. Ook vonden ondervraagden de corona-aanpak te traag gaan en vonden ze de saamhorigheid van eerder in het jaar ver te zoeken.

Aan het begin van het jaar ervoeren de respondenten een gebrek aan respect in de samenleving en maakten ze zich zorgen over de omgangsvormen. Dat veranderde aan het begin van de coronacrisis. Het gevoel van samen aanpakken overheerste. Dat werd toen gezien als een van de lichtpuntjes van de crisis. Vanaf de zomer nam dat gevoel af en in oktober was het weer op hetzelfde niveau als aan het begin van het jaar.

Een meerderheid denkt dat de tegenstellingen tussen groepen worden vergroot door corona. Onder meer de controverses over het virus zorgen voor die tegenstellingen. De lontjes van mensen lijken korter te worden, zeggen ondervraagden. Maar ook voor de crisis waren de zorgen hierover al groot.

Vertrouwen in politiek gestegen

Het vertrouwen in de politiek steeg sterk aan het begin van de coronacrisis. In juli daalde dat vertrouwen. En in oktober gaf twee derde van de Nederlanders de politiek een voldoende. Dat is nog altijd meer dan in januari van dit jaar, toen was het de helft. Over het algemeen wordt gedacht dat politici handelen in het landsbelang. De corona-aanpak wordt met goede bedoelingen gedaan en politici werken hard, stellen de ondervraagden.