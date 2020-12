Medewerker aangehouden na vergiftiging gamemiljardair Lin Qi

De politie in Shanghai heeft een medewerker van de Chinese gamemiljardair Lin Qi aangehouden voor betrokkenheid bij de mogelijke vergiftiging van zijn baas.

Lin (39), oprichter van gameproducent Yoozoo Games, overleed op Eerste Kerstdag. Hij werd een week eerder opgenomen met vergiftigingsverschijnselen.

Motief onbekend

De opgepakte man is een 39-jarige medewerker van Lin, schrijft de politie. Alleen de achternaam van de verdachte, Xu, is vrijgegeven. De politie gaf geen verdere details over de mogelijke vergiftiging. Ook het motief dat Xu zou hebben gehad, is onbekend.

Yoozoo, onder meer bekend van League of Angels, lanceerde vorig jaar Game of Thrones: Winter Is Coming. Lin had een vermogen van 6,8 miljard yuan (819 miljoen euro), volgens de Hurun Report.