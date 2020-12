15 jaar cel voor doden vriendin, vriend zegt dat hij slaapwandelde

Een 29-jarige man uit Didam is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar voor het doden van zijn vriendin. Hij heeft steeds gezegd dat hij haar heeft gedood tijdens het slaapwandelen en dat hij zich er niets van kan herinneren.

De vrouw (24) werd een jaar geleden dood gevonden in het appartement in Didam waar ze met haar vriend woonde. "Ik weet alleen nog dat ik wakker werd naast haar en toen was ze al dood", zei de verdachte eerder in de rechtszaal.

De rechtbank gelooft hem niet en noemt zijn daad 'beestachtig'. De man was volgens de rechtbank onder invloed van harddrugs en liet zijn vriendin twintig uur lang dood op de grond liggen.

De Didammer is verder veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan nabestaanden. Omroep Gelderland schrijft dat de moeder van de vrouw 32.000 euro krijgt.