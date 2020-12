'Unieke' vondst in scheepswrak Noordoostpolder: olijven en een kokosnoot

Archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben aan boord van een scheepswrak uit de 18e eeuw druiven, perziken, olijven en een kokosnoot gevonden. De vondst wordt beschreven als uniek: het is voor het eerst dat resten van deze vruchten in een scheepswrak in Nederland zijn gevonden.

"We hebben in een kruik bladeren, olijfpitten en takken gevonden. Takken waar de bladeren en pitten nog aan zaten", zegt archeobotanist Morvenna van Rijn tegen Omroep Flevoland.

"In het scheepswrak vonden de archeologen tienduizenden druivenpitten, perzikpitten en zelfs een kokosnoot. Niet de kokosnoot die je ziet in een supermarkt, maar een hele kleine. Waarschijnlijk dacht een bemanningslid: dit is zo'n leuk dingetje, dit ga ik meenemen naar mijn familie."

Het koopvaardijschip, de Queen Anne, werd in 2018 ontdekt. Het schip had ook veel kogels aan boord. Het verging vermoedelijk tussen 1715 en 1720 in de buurt van Rutten, bij Lemmer.