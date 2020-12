Berger op A59 ziet lampje in de berm en vindt gecrashte auto in de bosjes

Een automobilist is gisteravond gewond geraakt op de afrit van de A59 bij Heesch. Hij verloor waarschijnlijk de macht over het stuur en verdween tussen de bomen. Mogelijk heeft hij een paar uur vastgezeten voordat er hulp kwam. Op zijn telefoon is berichtje gevonden van eerder op de avond met de vraag waar hij bleef.

Een medewerker van een bergingsbedrijf reed rond 19.00 uur op de afrit toen hij een lampje in de struiken zag. Toen hij poolshoogte ging nemen ontdekte hij een auto die op zijn kant lag tussen de bomen, meldt Omroep Brabant.

De automobilist is door een nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en gelanceerd op een geluidswal van zand. Nadat zijn auto een paar takken had geraakt kwam hij tegen een boom tot stilstand.

De man zat beklemd en is door de brandweer uit zijn voertuig bevrijd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend.