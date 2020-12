Code geel in heel Nederland, nu al zware windstoten in noordwesten

In heel Nederland geldt vandaag code geel vanwege zware windstoten, veroorzaakt door storm Bella die nu boven de Britse eilanden hangt. Het KNMI verwacht een onstuimige dag, met in de kustprovincies windstoten tot zo'n 80 kilometer per uur. Aan zee kunnen de windsnelheden oplopen tot 110 kilometer per uur.

In het noordwesten van het land komen nu al zware windstoten voor. De komende uren krijgt ook de rest van Nederland daarmee te maken, zegt het KNMI.

Een omgewaaide boom leidde vannacht op de N267 bij Heusden al tot een ongeluk. Een automobilist kon de boom niet meer ontwijken en klapte erbovenop. Hij en zijn vrouw raakten niet gewond, maar hun auto moest door een bergingsbedrijf worden weggetakeld.

Overstromingen

Ook het Verenigd Koninkrijk heeft dus te maken met hevige regenval en zware windstoten. In het noorden van Wales werden gisteravond windstoten van bijna 130 kilometer per uur gemeten.

In Bedfordshire en Northamptonshire, ten noorden van Londen, leidde storm Bella gisteren tot overstromingen. Meer dan duizend mensen werden geëvacueerd. Ook nu zijn er nog meerdere overstromingswaarschuwingen van kracht, vooral in het zuidoosten van het Verenigd Koninkrijk.

Vanmiddag minder wind

Gisteren gold in de Nederlandse kustprovincies ook al code geel. Het KNMI verwacht dat de windkracht vandaag in de loop van de middag afneemt. Dan verdwijnen ook de zware windstoten.