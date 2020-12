Tientallen houthakkers ontvoerd in Nigeria, drie om het leven gebracht

In het noordoosten van Nigeria zijn zo'n veertig houthakkers ontvoerd en drie anderen om het leven gebracht, meldt het Franse persbureau AFP. Ze werden donderdag in gijzeling genomen in een bos nabij de plaats Gamboru, bij de grens met Kameroen. Vermoedelijk zit de islamitische terreurbeweging Boko Haram erachter, die zijn kampen in de bossen heeft.

Volgens een militieleider keerden de houthakkers donderdag 's avonds niet zoals gebruikelijk terug. Een dag later werd daarom besloten tot een zoektocht. Diep in het bos werden drie houthakkers gevonden, de rest is nog altijd spoorloos.

"We denken dat ze zijn meegenomen door Boko Haram", zegt iemand van de lokale bevolking tegen AFP. "Het lijkt erop dat de drie slachtoffers zijn doodgeschoten toen ze wilden vluchten."

Waarschuwingen

Het gebied in het noordoosten van Nigeria staat bij houthakkers bekend als gevaarlijk. In het gebied zijn de laatste jaren vaker mensen ontvoerd. Zo werden in november 2018 nog zo'n vijftig houthakkers gekidnapt, en een tijdje daarvoor werden bij twee aanslagen 49 houthakkers om het leven gebracht.

De autoriteiten waarschuwen houthakkers om niet te diep de bossen in te gaan om de opstandelingen te vermijden. Maar dat doen ze toch, zegt een inwoner tegen AFP, omdat het gebied dat dichterbij de bewoonde wereld ligt volledig is uitgeput door de constante kap van bomen.