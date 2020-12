Door betere dna-techniek vond Tiny haar overleden vader, na jarenlange zoektocht

Een in zee gevonden lichaam, waarvan al tientallen jaren niemand weet om wie het gaat. Of een slachtoffer uit de Tweede Wereldoorlog dat als nomen nescio, naam onbekend, begraven ligt.

Steeds vaker lukt het om dit soort onbekende overledenen te identificeren, bleek vandaag. Dankzij nieuwe dna-technieken en vollere databanken is dit jaar een recordaantal oude zaken 'opgelost'.

Een van de mensen die duidelijkheid kreeg na dna-onderzoek is Tiny Spoel (77) uit Amsterdam. Dit jaar hoorde ze dat haar vader als onbekende Nederlander begraven lag op het Nationaal Ereveld in Loenen.

'Alsof hij niet had bestaan'

Tiny was nog geen jaar oud toen haar vader overleed in Kamp Amersfoort, nadat hij als dwangarbeider in Duitsland te werk was gesteld. Thuis werd over haar vader niet gesproken, iets dat in de loop der tijd steeds meer ging knagen. "Het was net alsof hij niet bestaan had. Ik vond dat frustrerend. Iets in je wil gewoon weten hoe het zit. Het is je vader, maar je weet helemaal niks van hem."

Twee foto's had ze van Martinus Spoel, een trouwfoto en een portret. Ruim tien jaar probeerde Tiny, samen met anderen, te achterhalen of haar vader ergens begraven lag. Vorig jaar werd ze door de Oorlogsgravenstichting gewezen op de mogelijkheid om dna af te staan.

"Ik dacht: dna heb ik toch genoeg, dus doe maar. Ik vroeg me af of ik er ooit nog iets van zou horen. Tot ik in maart dit jaar opeens een telefoontje kreeg. Het dna matchte. Ze hadden mijn vader gevonden."