Bestrijding houtworm loopt fout, Zwollenaren ontvluchten woning

Drie gezinnen in de Zwolse wijk Assendorp brengen de Kerst noodgedwongen niet thuis door. Hun woningen zijn tijdelijk onbewoonbaar, nadat de bewoonster van een van de huizen een bedrijf had ingehuurd om houtworm te bestrijden. Toen de dampen van een chemisch bestrijdingsmiddel doordrongen in de andere woningen moesten de bewoners hals over kop vertrekken, meldt RTV Oost.

De problemen ontstonden de dag voor Kerstmis. Een gespecialiseerd bedrijf behandelde toen de woning waar de houtworm was gevonden met permethrin, een gifgas dat insecten doodt en bij mensen gezondheidsklachten kan veroorzaken. Bij behandeling met het middel wordt altijd geadviseerd om tenminste 48 uur niet in huis te komen.

Last van de ogen en duizelig

Maar in dit geval kregen dus ook omwonden er last van. Ze raakten benauwd, kregen last van hun ogen en werden duizelig. Omdat het bestrijdingsbedrijf geen oplossing bood, besloten drie gezinnen hals over kop te vertrekken.

Permethrin is in de akkerbouw en veeteelt al jaren verboden, maar het mag nog steeds worden toegepast bij ongediertebestrijding.

Inmiddels is gebleken dat de gassen via gaten in de fundering in de naastgelegen woningen in Zwolle terecht zijn gekomen. Na Kerst zullen de getroffen gezinnen hun woningen grondig moeten reinigen. Het gif slaat neer op de grond en kan schadelijk zijn voor kruipende kinderen en huisdieren.