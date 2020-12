Film over Deventer moordzaak valt in de prijzen op filmfestival VS

De Nederlandse film De Veroordeling heeft op de aangepaste online-editie van het Seattle Film Festival zes prijzen gewonnen. Fedja van Huêt kreeg de prijs voor beste acteur en Lies Visschedijk won in de categorie beste vrouwelijke bijrol voor hun rollen in de thriller. Yorick van Wageningen won in die categorie mannelijke bijrol. Verder sleepte de film de grote juryprijs binnen.

De Veroordeling gaat over de Deventer moordzaak. De film, die in april in Nederland moet gaan draaien, is een reconstructie van de moord op de weduwe Jacqueline Wittenberg in 1999. Het boek dat Nieuwsuur-journalist Bas Haan publiceerde over de moord vormde de basis voor het script.

De Veroordeling gaat naar verwachting op 15 april in première, als de coronamaatregelen dat toestaan.