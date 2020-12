Michael van Gerwen viert Kerst met gourmetmaaltijd op hotelkamer Londen

Topdarter Michael van Gerwen - zakenblad Quote schat zijn vermogen op acht miljoen euro - moest dit jaar Kerst vieren met een gourmetstel in de vensterbank van zijn hotelkamer in Londen, meldt Omroep Brabant.

Van Gerwen plaatste zichzelf vorige week voor de volgende ronde van het WK darts in Londen, die na Kerstmis wordt gespeeld. Tevreden wilde de Vlijmenaar afgelopen zaterdag naar Nederland terugkeren om thuis met vrouw en kinderen de Kerstdagen door te brengen. Maar de nieuwe variant van het coronavirus gooide roet in het eten, Nederland gooide de grenzen dicht en Van Gerwen keerde van het vliegveld terug naar zijn hotelkamer.

Vette knipoog naar Gordon Ramsay

Omdat in Londen, net als in Nederland, de restaurants gesloten zijn, was uit eten gaan gisteren geen optie. Dus regelde Van Gerwen een gourmetstel, een paar biefstukjes en wat voorgesneden groente. Hij nodigde zijn Nederlandse collega's Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode uit en serveerde de kerstdis. Op Twitter deelde Van Gerwen een vette knipoog uit naar topkoks als Gordon Ramsay en Tom Kerridge: pas maar op!