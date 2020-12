Zoekactie naar berijders scooter in Amsterdam-Rijnkanaal gestaakt

Duikteams van de brandweer hebben in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen gezocht naar de bestuurder van een scooter en een bijrijder. De hulpdiensten hadden een tip gekregen dat de twee met de scooter het kanaal in waren gereden.

Rond 00.30 uur liet de Veiligheidsregio Utrecht weten dat de brandweer is gestopt met zoeken. Er is niemand gevonden in het water. Ook de scooter werd niet aangetroffen.

Vanwege de grootte van het zoekgebied zette de brandweer twee duikteams in. Het scheepvaartverkeer op het kanaal werd stilgelegd voor de zoekactie.