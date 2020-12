Ontvoerde Belgische jongen (9) na zes jaar terug uit Syrisch IS-kamp

Een jongen die in 2014 door zijn moeder was meegenomen naar IS-gebied in Syrië, is terug in België. Dat schrijven Belgische media.

De jongen (9) zat met zijn moeder in een gevangenenkamp in Roj, aan de Turkse grens. Ze zou de terugkeer van het kind jarenlang hebben tegengehouden, ondanks herhaalde verzoeken van zijn in België wonende vader.

Repatriëring

De jongen zou nu op verzoek van de moeder toch zijn gerepatrieerd. Dat gebeurde na gesprekken tussen de Belgische overheid en de Koerdische autoriteiten in het noordoosten van Syrië.

"Ik heb een kind van 9 dat depressief wordt. Het is niet mogelijk, het is niet meer leefbaar voor mij", zei de vrouw in een reportage van de VRT. De moeder gelooft naar eigen zeggen dat de jongen het bij zijn vader in België goed zal hebben.