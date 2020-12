Russische Napoleon-kenner krijgt 12,5 jaar cel voor moord op vriendin

Een Russische hoogleraar is veroordeeld tot een celstraf van 12,5 jaar voor de moord op zijn vriendin. De man, een Napoleon-expert, is volgens een rechter in Rusland schuldig aan het doodschieten van de vrouw. De aanklager had een celstraf van vijftien jaar geëist.

De 64-jarige historicus Oleg Sokolov bekende de moord vorig jaar. Hij zei toen dat hij en Anastasia Jesjtsjenko (24) ruzie hadden gekregen over de twee kinderen uit zijn eerste huwelijk. De ruzie was zo uit de hand gelopen dat ze hem tot waanzin had gedreven, verklaarde hij.

Afgezaagde loop

Sokolov vermoordde de vrouw door met een geweer met afgezaagde loop op haar te schieten. Daarna zaagde hij haar in stukken.

De dader werd na de moord zelf uit de Moika-rivier in Sint-Petersburg gered. Hij was dronken en in het water gevallen toen hij een deel van haar lichaam probeerde te laten verdwijnen. De armen van de vrouw vonden agenten in zijn rugzak.

In het huis van Sokolov werd het lichaam van de vrouw gevonden. Niet alleen de armen ontbraken, ook het hoofd was weg.

Verkleden

Sokolov doste zich regelmatig uit als Napoleon Bonaparte, soms samen met Jesjtsjenko. Studenten van de universiteit in Sint-Petersburg waar Sokolov lesgaf, beschrijven hem als een getalenteerde en flamboyante docent die vloeiend Frans sprak.