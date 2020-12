Eenzaam protest zorgmedewerker bij Barneveldse kerk, 'voor mezelf een punt gemaakt'

'Wij werken ook voor u. Blijf thuis voor ons. Met elkaar, voor elkaar.' Met deze tekst protesteerde Chris Muurling vanochtend voor de Rehobothkerk in Barneveld tegen de kerstviering die daar met zo'n 200 gelovigen werd gehouden. Hij had bewust gekozen voor een soloprotest, zegt hij tegen de NOS.

In de Rehobothkerk van de Gereformeerde Gemeente was een 'gewone' kerstdienst. "Terwijl het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven", zegt Muurling (27). "Dat deed iets met mij, dat vond ik lastig."

De Barnevelder werkt in de gehandicaptenzorg. Ook zijn moeder is actief in de zorg. "We hebben in de zorg best een lastige tijd gehad", zegt hij. "Ik snap de behoefte van de kerk en van kerkgangers dat ze bij elkaar willen komen. Ik heb respect voor de kerk. Maar dit is volgens mij niet de juiste weg."

Na gesprekken thuis besloot Muurling afgelopen week om bij de Rehobothkerk een soloprotest te houden. "Twee, drie mensen wisten dat ik dit ging doen." Collega's hield hij er bewust buiten, omdat hij wilde voorkomen dat het protest zelf een grotere bijeenkomst zou worden.

En zo stond Muurling rond 09.00 uur alleen met zijn protestbord op de stoep. Veel reacties van kerkgangers kreeg hij niet. "De meesten gingen gewoon naar binnen."