Zware explosie in centrum van Amerikaanse stad Nashville

De ontploffing was om ongeveer 06.30 uur plaatselijke tijd, 13.30 uur in Nederland. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar de politie heeft tegen mensen die in de buurt wonen gezegd dat het om een bomexplosie gaat.

Het gebied is ontruimd en mensen worden met bussen naar opvanglocaties gebracht. De burgemeester van Nashville is ter plaatse, samen met veel politie en brandweerlieden. De verwachting is dat hij later op de dag een persconferentie geeft.