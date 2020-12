Kerst in coronatijd: mis via livestream en cadeaus uitpakken via Zoom

Yvonne Fransen uit Deurne hoopte lang dat ze ondanks corona toch gewoon Kerst zou kunnen vieren met haar vijf kinderen, ook al wonen twee dochters in het buitenland. Door de strenge regels in Italië moest dochter Marloes uit Rome haar reis naar Nederland al annuleren, maar nu Yvonne's man ook nog positief is getest op corona heeft de familie alle plannen omgegooid.

"Het was even heel erg slikken, omdat je er zo lang naar uitkijkt", zegt Yvonne. Ze zag haar andere dochter die in Zweden woont vorig jaar voor het laatst. "Maar we proberen het positief te zien."

Het gezin gaat nu via Zoom samen dineren. Cadeaus zijn verstuurd via de post, en zullen vanavond voor de webcam worden uitgepakt. Hoewel, niet allemaal: "Sommige pakjes zijn helaas vertraagd. Maar dan lezen we het gedicht voor en houden we het cadeau nog even tegoed."