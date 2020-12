Corona raakt amateurtoneel: 'Maar online voorstelling paste perfect in dit jaar'

En dat lukte, beaamt een van de spelers Arjan Spoormans. "Dit is de voorstelling waar je het over tien jaar nog over hebt", zegt hij. "Dat is de voorstelling van 2020 waarin je in je uppie in je keuken voor een laptop een toneelstuk aan het spelen was."

Maar de charme van een toneelstuk op de planken, dat heeft het zeker niet, zegt Spoormans. "Geen reacties van het publiek, geen geroezemoes, geen gelach en applaus. Ook niet napraten in de foyer na de voorstelling, met veel warmte en liefde. Maar daar had ik me vooraf op ingesteld, dat het niet zou opleveren wat het normaal gesproken waard maakt om een toneelstuk op te voeren."

Theater bij de mensen thuis

Wat het wel opleverde, was een leuke uitdaging en tijdverdrijf in tijden van corona. Ook konden kijkers languit op de bank blijven hangen en hoefde men er niet voor de deur uit. Rokebrand: "Dit heeft wel potentie: je brengt theater bij de mensen thuis. Het is een nieuwe vorm om techniek en theater met elkaar te verbinden."

"Het is een leuk instapmodelletje voor mensen die niet gewend zijn om naar een prestigieus iets als een theater te gaan", voegt Spoormans toe. "We hebben ook veel mensen naar het theater gekregen die normaal niet zo snel naar het theater gaan, omdat dat een drempel is."

Hoewel ze allebei liever op de planken staan, zien ze online voorstellingen in deze tijd als een prima alternatief. "Ik zie het als een verrijking van wat ik nu kan doen", zegt Rokebrand. Spoormans: "Als het nodig is, dan doen we het nog een keer zo. Het was hartstikke leuk, het maakte het absurde coronajaar met deze absurde manier van theatermaken compleet. Het paste perfect in het jaar."