Corona-Kerstavond: concert met helm in Notre-Dame en avondklok in Sint-Pieter

Ook de traditionele kerstnachtviering in de Geboortekerk in Bethlehem had dit jaar een uitgedund publiek: niet alleen is het voor toeristen praktisch onmogelijk Israël binnen te komen, ook de Palestijnse president Abbas bleef weg.

De patriarch van Jeruzalem, die zelf covid overleefde, stond voor de mis stil bij alle veranderingen dit jaar. "Het is een trieste Kerst, omdat we door de pandemie veel tradities moeten missen. We moeten het doen in kleine kring. Maar laten we er ondanks alles van genieten."