Wekdienst 25/12: Kersttoespraak koning Willem-Alexander • Briefing brexit-deal

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Om 13.00 uur is de traditionele kersttoespraak van koning Willem-Alexander te zien. De boodschap is enkele dagen geleden al opgenomen in het paleis Huis ten Bosch. De toespraak is te zien op onder meer NPO 1, NPO Start, in de livestream op NOS.nl en te horen op NPO Radio 1.

Diplomaten van de EU-lidstaten krijgen vandaag een briefing over het handelsakkoord waarover Brussel en Londen gisteren overeenstemming hebben bereikt. De details van het zeker 1500 pagina's tellende dossier zullen de komende dagen duidelijk worden.

Paus Franciscus geeft om 12.00 uur zijn traditionele zegen Urbi et Orbi niet vanaf het pauselijke balkon van de Sint-Pietersbasiliek, maar vanuit de Aula der Zegeningen in het Apostolisch Paleis.

Wat heb je gemist?

Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië. Dat meldt het Syrische staatspersbureau. Er zouden explosies te horen zijn geweest in de stad Masyaf in de provincie Hama.

Israëlische straaljagers vlogen laag over delen van Libanon, dat tussen Israël en de Syrische provincie ligt. Sommige bewoners maakten melding van gevechtsvliegtuigen boven Beiroet. Het is niet bekend wat het doelwit van de aanval in Syrië was en of er slachtoffers zijn gevallen.

Ander nieuws uit de nacht:

Mississippi Queen was de grootste hit van West en zijn hardrockband Mountain: