Overleden gitarist Leslie West kon met zijn sound "een neushoorn tegenhouden"

Een live-versie van Long Red, een solonummer van West, kreeg jaren later een tweede leven toen hiphopartiesten als Jay-Z, Kanye West en Nas samples van een drumritme gebruikten. Het is een van de meest gesamplede drum breaks in de historie van de hiphop.

Leslie West speelde ook in enkele films en was regelmatig te gast in de Howard Stern Show. In 2006 kreeg hij een vermelding in de Long Island Music Hall of Fame.