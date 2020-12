Top 2000 van start gegaan: acht uur langer, maar zonder publiek

Om middernacht is op NPO Radio 2 de jaarlijkse Top 2000 van start gegaan. De radiomarathon start dit jaar acht uur eerder dan voorheen, zodat er wat meer ruimte is om langere versies van nummers te draaien.

Vanwege corona is er dit jaar geen publiek welkom. Wel staat het Top 2000 Café vol met beeldschermen waarmee de luisteraars "online aan de bar kunnen zitten". De organisatie spreekt van "de leukste Zoom-meeting van het jaar".

DJ Jeroen van Inkel trapte de uitzending af. "Dit is het moment. Hij is begonnen, de Top 2000. En een wijze heer zei ooit: als je wilt onthouden wie je bent, is het goed om te onthouden wie je helden zijn. Dit is een lijst vol met helden."

Als eerste werd Can't get it out of my head van Electric Light Orchestra gedraaid, op nummer 2000. De lijst wordt op oudejaarsavond vlak voor middernacht afgesloten met Roller Coaster van Danny Vera, de nummer 1. Vorig jaar was dat nog Bohemian Rhapsody van Queen. Roller Coaster stond toen op de vierde plek.