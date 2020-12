Inwoners van Woerden zonder stroom de Kerstnacht in, storing verholpen

In Woerden hebben ongeveer 1800 huishoudens enkele uren zonder stroom gezeten. Op Kerstavond rond 22.40 uur kwamen de bewoners van het centrum en nog enkele wijken in het donker te zitten.

Volgens netbeheerder Stedin was de oorzaak een defecte kabel. Monteurs hebben de storing verholpen; rond 0.50 uur had iedereen in Woerden weer stroom.

Op Twitter worden de nodige toespelingen gemaakt op de timing van de stroomstoring.