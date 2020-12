Christelijke gemeenten: niet meer corona door religie, maar door grote gezinnen

"Als één iemand in een gezin hier in Urk besmet raakt, is het wachten tot het hele gezin besmet raakt", zegt een christelijke inwoner van Urk, die liever anoniem wil blijven.

Hij vertelt dat als hij op bezoek is bij zijn ouders en zijn broer op bezoek komt, hij niet naar huis gaat. "We houden ons wel aan de regels als we eenmaal binnen zijn, maar niet aan het maximale bezoekersaantal."

Dat er ook besmettingen ontstaan vanwege het bezoek, ziet het RIVM terug in de cijfers. "Naast besmettingen in de thuissituatie zijn er ook besmettingsclusters te zien vanwege bezoek en werk. Net als in het hele land", zegt Susan van den Hof, epidemioloog bij het RIVM.