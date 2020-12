3FM Serious Request haalt 2 ton meer op dan vorig jaar

"Nog niet eerder hebben we met 3FM Serious Request een doel gehad dat zo urgent en actueel voelde als deze week", zegt zendermanager Sharid Alles. "Terwijl we bezig waren met de actie voor het Rode Kruis, werd overal bericht over de enorme druk op de zorgverleners. Wat zijn we blij dat het Rode Kruis nu dit prachtige bedrag heeft om de zorgverleners in binnen- en buitenland te ondersteunen en om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan."

Het is de laatste keer dat de opbrengst van Serious Request exclusief naar het Rode Kruis gaat. De zender wil de vrijheid hebben om met de actie ook andere goede doelen te kunnen steunen.

Serious Request begon in 2004. Toen werden nog drie dj's opgesloten in het Glazen Huis. Op het hoogtepunt werd er ruim 12 miljoen euro voor de hulporganisatie opgehaald.