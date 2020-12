Nederlandse bedrijven opgelucht over handelsdeal met VK

Het Nederlandse bedrijfsleven reageert in de eerste instantie opgelucht op het nieuws over de brexit-handelsdeal. Na jaren van onderhandelingen wordt nu eindelijk duidelijk aan welke regels bedrijven moeten voldoen wanneer zij handelen met het Verenigd Koninkrijk. Maar het is nog afwachten wat de gevolgen precies zullen zijn.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met het handelsakkoord. "Met deze overeenkomst is in ieder geval een deel van de uittredingsproblematiek ondervangen. Desondanks zullen de gevolgen van de brexit vanaf januari direct voelbaar zijn voor ondernemers." Ze gaan de exacte inhoud en omvang van de deal de komende dagen bestuderen om de effecten voor Nederlandse ondernemers beter in kaart te brengen.

De belangrijkste twistpunten zijn volgens VNO-NCW en MKB Nederland met het akkoord opgelost. Zo gelden er om voor een gelijk speelveld te zorgen straks strengere eisen dan bij andere vrijhandelsakkoorden van de EU. Maar "scheiden doet lijden", zeggen de organisaties. De visserij moet inleveren en hoe dan ook wordt handel met het VK vanaf 1 januari een stuk moeilijker met extra kosten aan de grens.

De vissers

Toch zijn de vissers blij met de handelsovereenkomst, "We zijn opgelucht dat er een deal is, al is de prijs die betaald wordt enorm hoog", zegt Pim Visser van Visned. "De Britten hebben het keihard gespeeld omdat visserij hun enige winstpunt in brexit is. Het is willens en wetens tot het laatste bewaard."

De Europese vissers moeten volgens Visned gemiddeld 25 procent van hun visquota inleveren. "Het verschilt per vissoort, het ziet ernaar uit dat we 30 procent visquotum voor haring en makreel moeten inleveren en 10 procent voor tong", zegt Visser. "Dat verandert ook de verhoudingen tussen Europese visserslanden en dat kan in de toekomst tot spanningen leiden."

De afspraken over visserij zijn nu gemaakt voor 5,5 jaar, daarna moet er opnieuw worden onderhandeld. Volgens Visned is dat te kort, omdat het ingewikkelde onderhandelingen zijn. De deal betekent verder dat Nederlandse vissers honderden miljoenen aan gekochte visrechten verliezen. Visned is van plan om na Kerst te kijken hoe de sector gecompenseerd moeten worden.

Goederenexport

Ook bij de boeren is de opluchting groot. "Voor boeren en tuinders is de deal belangrijk", zegt LTO Nederland. De land- en tuinbouworganisatie vindt het wel spannend of alles na 1 januari loopt zoals het hoort. "Een vracht kip, tomaten of tulpen kan niet een paar dagen aan de grens wachten vanwege gedoe met douaneformulieren, vertraagde keuringen of andere problemen."

De brancheorganisatie van exportbedrijven, Evofenedex is opgelucht dat ze dankzij de deal de komende jaren gewoon kunnen blijven handelen met het Verenigd Koninkrijk. "Het is voor het eerst en hopelijk voor het laatst dat er een handelsakkoord wordt gesloten dat voor het bedrijfsleven een stap terug is ten opzichte van de huidige situatie. Maar gelukkig is het no-deal-scenario op de valreep voorkomen."

Transportbedrijf Freight Line, dat een van de grotere vervoerders is naar het VK, vindt het ontzettend goed nieuws. Hoewel de details van het handelsakkoord nog bekend moeten worden, geeft het eindelijk duidelijkheid. "Er zullen genoeg concurrenten zijn die hun handen niet meer willen branden aan het transport naar Groot-Brittannië. Dus voor ons is het eigenlijk sowieso goed nieuws", zegt directeur Chris Hans van der Hout.