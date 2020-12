Ook reizigers per trein, bus of boot moeten negatieve coronatest laten zien

Ook passagiers die met de trein, bus of boot Nederland binnenkomen, moeten straks laten zien dat ze geen corona hebben. Vanaf 29 december moeten ze een negatieve coronatest kunnen laten zien. Die regel was al aangekondigd voor het vliegverkeer. De test mag maximaal drie dagen oud zijn.

Bij trein en busvervoer geldt de regel voor internationale verbindingen over grotere afstand. Regionaal busvervoer over de grens valt er niet onder. Vervoerders zijn zelf verantwoordelijk voor de controle. Dat mag gebeuren bij het instappen of tijdens de reis, maar in elk geval voor de eerste halte in Nederland.

Bij internationale ferry's en riviercruises moeten alle passagiers vanaf 13 jaar oud gecontroleerd zijn voor het instappen. Dat is al verplicht op veerdiensten vanuit het Verenigd Koninkrijk.