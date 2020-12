Celstraf voor vrouw die lesbienne in azc overgoot met kokend water

Een vrouw die in augustus in het asielzoekerscentrum in Gilze een andere migrant met kokend water overgoot, gaat acht maanden de cel in. Ook moet ze het slachtoffer een schadevergoeding betalen.

De mishandeling veroorzaakte veel commotie, omdat het slachtoffer zou zijn gediscrimineerd vanwege haar lesbische geaardheid. Omdat de rechtbank de discriminatie niet kon vaststellen, is dit niet meegenomen bij het bepalen van de straf.

Tweedegraads brandwonden

De 21-jarige vrouw die nu veroordeeld is, pakte in augustus tijdens een ruzie een waterkoker en gooide die in de richting van een andere vrouw en haar kind. De vriendin van het beoogde slachtoffer sprong tussen beiden en liep daarbij tweedegraads brandwonden op. Alle betrokkenen komen uit Nigeria.

De vrouw die met kokend water werd overgoten, is nog niet hersteld van de brandwonden die ze opliep. Haar huid blijft mogelijk voor altijd verkleurd. Zij is in afwachting van een definitieve verblijfsvergunning.

Belangenvereniging LGBT Asylum Support stuurde vorige maand een brief naar de Tweede Kamer om een eventuele uitzetting van de vrouw naar Nigeria te voorkomen, meldt Omroep Brabant.