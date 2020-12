Brexit-akkoord lijkt vandaag echt 'binnen handbereik'

Een woordvoerder van de Britse premier Johnson heeft gezegd dat een akkoord over de brexit "binnen handbereik" ligt. Britse media schrijven dat er een document op tafel ligt van 2000 pagina's en dat Johnson later vandaag uitleg geeft in een televisietoespraak.

Premier Johnson en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zouden nog voor de Kerstdagen hun handtekeningen willen zetten. Johnson zou gisteravond belangrijke kopstukken in zijn regering en in de Conservatieve Partij hebben ingelicht over de deal. Na negen maanden onderhandelen zijn Brussel en Londen dichter bij een akkoord dan ooit.

Gisteren leek een deal nog een kwestie van uren. In de loop van de avond doken er geruchten op dat een persconferentie van Johnson naderde, maar hij verscheen niet. Hoofdonderhandelaars Barnier (EU) en Frost (VK) zouden de laatste hand leggen aan de definitieve tekst, waardoor officiële aankondigingen voorlopig uitblijven.

Vissen

Belangrijkste struikelblok waren de visrechten in de Britse territoriale wateren. Vissers uit de EU zouden volgens het nieuwe akkoord in het Britse water veel minder mogen vangen. Het Britse parlement en de 27 EU-lidstaten moeten het brexit-akkoord nog wel goedkeuren.

Regeringsleiders van lidstaten van de Europese Unie kregen worden vandaag geacht beschikbaar te zijn voor het geval er een handelsakkoord komt, zo schreef persbureau Reuters gisteren.

De laatste weken werd er door de EU en het VK vooral onderhandeld over drie grote thema's. Hieronder leggen we ze kort uit: