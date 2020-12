Besmettingen lopen op in Zuid-Afrika, maar Kaapstad viert vakantie

Hier en daar zijn stranden gesloten en toeristen zijn er veel minder dan normaal. Maar los daarvan lijkt het in Kaapstad bijna een normale zomer. Studenten houden eindexamenfeesten, restaurants en terrassen zijn open. Mensen ontmoeten elkaar op straat.

Toch is er reden tot zorg. Zuid-Afrika is van alle Afrikaanse landen het hardst geraakt door het coronavirus; zeker 25.000 inwoners overleden eraan. Op dit moment zit het land volop in de tweede besmettingsgolf, met tegen de 10.000 besmettingen per dag. "Als we ons niet beter gaan gedragen, kan dit wel eens de laatste Kerst zijn voor veel Zuid-Afrikanen", zei president Ramaphosa in zijn jongste nationale toespraak.

'Geen zin in nieuwe maatregelen'

Op de strandboulevard in Kaapstad slaat die oproep nauwelijks aan. "Om eerlijk te zijn maak ik me niet zo'n zorgen", zegt de 19-jarige Charlie. "Ik heb al corona gehad en heb antistoffen. Zolang mensen de maatregelen een beetje serieus nemen en zich redelijk gedragen, is het volgens mij al goed. Ik doe gewoon wat ik wil doen."

Die mening deelt haar vriendin Georgina. "Ik heb niet nog meer maatregelen nodig. De maatregelen die we hebben zijn voldoende. Mensen moeten zich er gewoon aan houden." Een nieuwe lockdown, zoals eerder dit jaar in Zuid-Afrika gold, is volgens haar al helemaal een slecht idee. "Dat zou onze economie niet overleven."

Correspondent Elles van Gelder maakte een rondje door Kaapstad en merkte dat ze zich daar niet heel veel zorgen maken: