EU trekt honderden miljoenen uit voor vluchtelingenhulp in Turkije

De Europese Unie is van plan om volgend jaar 485 miljoen euro te besteden aan hulp voor vluchtelingen die in Turkije leven. Dat gaat voornamelijk om Syriërs die de oorlog in het eigen land zijn ontvlucht.

Het geld wordt gebruikt om twee bestaande programma's te verlengen. Een is bedoeld om vluchtelingen financieel bij te staan zodat zij in hun basisbehoeften kunnen voorzien en het andere is voor onderwijs aan kinderen. Die programma's worden nu verlengd tot begin 2022.

Het geld is volgens de Europese Commissie hard nodig voor 1,8 miljoen vluchtelingen en meer dan 700.00 kinderen. De Turkse Rode Halve Maan (Rode Kruis) en Unicef beheren de programma's. Het geld gaat niet naar de Turkse overheid.

Vier miljoen vluchtelingen

In Turkije verblijven op dit moment zo'n vier miljoen vluchtelingen, merendeels vrouwen en kinderen. De overgrote meerderheid verblijft niet in migrantenkampen.

De Europese Unie is afhankelijk van Turkije om de toestroom van migranten naar Europa tegen te houden. Turkije en de EU kwamen in 2016 overeen dat het land tot 6 miljard euro zou krijgen om de vluchtelingen bij te staan. Volgens de EU is tot nu toe 4 miljard van die Turkije-deal voldaan.