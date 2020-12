Man in hoger beroep vrijgesproken van schieten bij ijsstadion Thialf

Een 59-jarige man uit Leiden is in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij een schietincident bij het Heerenveense ijsstadion Thialf in 2017. Wel legde het gerechtshof in Leeuwarden hem een celstraf op van drie maanden voor bedreiging en het tonen van een vuurwapen.

De man, Charles Reinier van der W., werd in juni vorig jaar veroordeeld tot dertig maanden cel. Hij zou zakenman en schaatssponsor Bert Jonker in zijn hand hebben geschoten. De twee hadden een zakelijk conflict.

Verschillende lezingen

Het incident vond plaats op de parkeerplaats van Thialf. Van der W. kwam naast de auto van Jonker staan toen deze wilde vertrekken. Vanaf dat moment lopen de lezingen uiteen, schrijft Omrop Fryslân.

Volgens Jonker haalde Van der W. een wapen uit zijn zak. Jonker zou snel zijn weggereden, waarop Van der W. geschoten zou hebben. Van der W. stelt juist dat Jonker een wapen bij zich had. Door het wegrijden zou dat wapen zijn afgegaan. Een wapen, kogel of huls zijn nooit gevonden.

Te weinig bewijs

Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 3,5 jaar cel geëist tegen Van der W. voor poging tot doodslag, maar het gerechtshof gaat daar niet in mee. Volgens het hof kan niet worden bewezen dat Van der W. heeft geschoten of dat hij met voorbedachten rade handelde.