Agent in Ohio geschorst na dood zwarte man

Een agent in de Amerikaanse staat Ohio is geschorst na de dood van een zwarte man in de stad Columbus. Die werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten door de politie.

Een inwoner van de stad had de politie gebeld om te klagen over het gedrag van de 47-jarige man. Hij zat geruime tijd in zijn auto en zette die herhaaldelijk aan en uit, aldus de politie.

Bij aankomst vonden agenten de man in een garage. Uit beelden van bodycams valt volgens de politie op te maken dat hij op agenten afliep met een mobiele telefoon in zijn linkerhand. Zijn rechterhand was niet te zien. Een agent schoot op de man, die gewond raakte en korte tijd later stierf in het ziekenhuis. In de buurt van het slachtoffer werd geen wapen gevonden.

Bodycam stond niet aan

Agenten zetten hun bodycams pas vlak na het incident aan. Omdat de 60 seconden voor het aanzetten van de bodycams automatisch worden opgenomen, zijn er toch beelden beschikbaar. Wat er is gezegd is niet duidelijk, omdat alleen video automatisch wordt geregistreerd. De Democratische burgemeester van Columbus noemt het onacceptabel dat de camera's niet aanstonden.

Omdat het geen spoedmelding was voor de politie, waren ook de dashboardcamera's van de politieauto niet geactiveerd. De politieman blijft geschorst tot het onderzoek naar het schietincident is afgerond.

Het is de tweede keer deze maand dat in Columbus een zwarte man sterft door politiegeweld. Op 4 december kwam Casey Goodson door politiekogels om het leven. Zijn dood leidde tot protesten in Ohio.