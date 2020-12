Weinig passagiers VK voor eerste kans om naar Nederland te komen

Hoewel het inreisverbod voor passagiers uit het Verenigd Koninkrijk sinds middernacht is opgeheven, lijkt het er niet op dat meteen veel mensen de oversteek naar Nederland maken.

Luchtvaartmaatschappij KLM verwacht nog niet veel terugkeerders vandaag en rederij Stena Line zegt dat er op de ochtendboot vanuit Harwich drie passagiers met ieder hun eigen auto meevaren naar Hoek van Holland.

In de Eurostar-hogesnelheidstrein die aan het begin van de middag vanuit Londen aankwam in achtereenvolgens Rotterdam en Amsterdam zaten enkele tientallen passagiers.

Iedereen die Nederland vanuit het Verenigd Koninkrijk wil binnenkomen, moet een negatieve coronatest overleggen die niet meer dan drie dagen oud is. De maatregel is ingesteld om te voorkomen dat een vermoedelijk zeer besmettelijke variant van het coronavirus zich vanuit het VK in Nederland verspreidt.

Opstootjes in Dover

Ook andere landen hebben het inreisverbod vanuit het VK weer opgeheven, de belangrijkste daarvan is Frankrijk. Duizenden vrachtwagens zijn gestrand omdat de Kanaaltunnel naar Frankrijk een paar dagen dicht was.

In Dover waren vanochtend kleine opstootjes tussen vrachtwagenchauffeurs en de politie. De chauffeurs zijn boos dat het lang duurt voordat ze getest kunnen worden. Ook zeggen ze dat ze geen eten en drinken krijgen van de Britten en dat er geen sanitaire voorzieningen zijn.

Het kan volgens de Britse autoriteiten wel een aantal dagen duren voordat alle chauffeurs weg kunnen, tot woede van de truckers: