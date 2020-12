Politie Noord-Nederland blijft worstelen met overschot aan agenten

Er is op papier vooral een overschot aan wijkagenten, blijkt uit stukken die de omroepen in bezit hebben. Die agenten hebben veel kennis van hun eigen werkgebied, maar kunnen niet opeens hackers opsporen of forensisch onderzoek doen, terwijl op dit moment juist behoefte is aan mensen die dat wel in de vingers hebben.

Tegelijk is het lastig om mensen van buiten te halen voor deze functies, omdat er binnen het korps een personeelsoverschot is. Met als gevolg dat de werkdruk in delen van het korps torenhoog is, terwijl er op papier te veel mensen in dienst zijn.

De korpsleiding noemt dat 'scheefgroei'. Er is veel te weinig beweging onder het personeel. "Het werk zit niet, waar de mensen zitten," wordt regelmatig geconcludeerd in notulen van managementgesprekken. Onder meer reistijd speelt daarbij een rol. Een agent in bijvoorbeeld Emmen zit er niet op te wachten dagelijks naar Drachten te moeten, of nog verder weg.