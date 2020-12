Nieuwe wereld gaat open voor Israëliërs in Dubai

Itzik Tahari is niet de enige Israëlische reisleider die kansen ziet in Dubai. Tourorganisator Avi Fine heeft in een vleugel van het chique Hyatt-hotel een koosjere keuken ingericht voor honderden Israëlische gasten. "En dit is pas het begin", zegt hij.

Op allerlei plekken in de Emiraten hoor je Hebreeuws op straat en zie je religieuze Joden rondlopen. Dat komt ook door de Israëlische coronaregels. De Emiraten waren tot voor kort een van de weinige 'groene' bestemmingen, van waaruit geen quarantaine verplicht is. Mede daarom reisden naar schatting al meer dan 50 duizend Israëliërs naar Dubai.

Behalve de toerismebranche kijken ook andere sectoren met belangstelling naar de nieuwe betrekkingen. Israëlische bedrijven in onder meer de hightech- en wapenindustrie hopen zaken te doen met de Emiraten. Dat hoeft nu niet langer onder de radar te gebeuren. Maar nog zwaarder dan de economische kansen wegen voor Israël de strategische belangen.

Gezamenlijke vijand

Tot halverwege dit jaar had Israël in de Arabische wereld namelijk alleen diplomatieke betrekkingen met Egypte en Jordanië. De afgelopen maanden kwamen daar vier landen bij: de Verenigde Arabische Emiraten, Marokko, Sudan en Bahrein. Zij zien in Israël onder meer een bondgenoot tegen de gezamenlijke vijand Iran. Israël raakt daardoor steeds minder geïsoleerd in de regio.

De Amerikaanse president Donald Trump speelt een belangrijke rol in het bevorderen van de betrekkingen met Israël. Om de deals te sluiten beloofde hij onder meer F-35-gevechtsvliegtuigen aan de Emiraten, haalde hij Sudan van de terreurlijst en erkende hij als eerste westerse land de Marokkaanse annexatie van de Westelijke Sahara.

Voor de Arabische landen was het genoeg om afscheid te nemen van een oud uitgangspunt. Tot dusverre weigerden ze de staat Israël te erkennen vanwege de aanhoudende Israëlische bezetting van Palestijns gebied. Maar voor steeds meer landen speelt dat bezwaar nu geen rol meer.