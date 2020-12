Naar opa die hartpatiënt is? Dit gezin gaat eerst een week in quarantaine

"Je kan denken 'we kennen ze goed, dus het zal wel goed zitten', maar daar gaat het mis", zegt meneer Reitsma. "In die valkuil gaan wij niet stappen, dat willen onze kinderen ook niet."

Hoewel het verlangen om vooral hun kleinkinderen weer te zien groot is, ziet het echtpaar ook een lichtpuntje in deze crisis. "De onderlinge verhoudingen worden er eigenlijk alleen maar beter van. Je beseft meer dan ooit hoeveel de kinderen voor je betekenen. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer met zijn allen zijn, maar daarom moeten we dit jaar voorzichtig zijn."

Niet klagen

En die voorzichtigheid is er ook met de Kerst zelf. De familieleden zijn namelijk niet van plan om elkaar maandag te gaan knuffelen. "Dat zou ik wel heel graag willen, maar dat gaan we toch niet doen", zegt dochter Anne.

Ze verwacht dat het een emotioneel gebeuren gaat worden. "Het verlangen om elkaar te zien zit zo diep. Normaal is het makkelijk dat gevoel weg te stoppen, want je ziet elkaar niet en dan voel je het ook minder. Maar goed: mijn oma zei altijd 'niet klagen, maar dragen', dat zit er wel in bij onze familie."

Drie dertienplussers

Reitsma ziet niet op tegen de rest van de quarantaine, al vindt ze het wel een opgave voor haar dochters van 16 en 12. Ze gaan veel spelletjes doen en hebben alle boodschappen in huis, dus hoeven de deur niet meer uit.

Met Kerst geldt de regel dat je maximaal drie personen van boven de 13 jaar mag ontvangen. Daarna geldt weer een maximum van twee. Maandag, ruim na kerst, gaat de familie dus wel met drie dertienplussers naar opa en oma. "Ik vind dat goed uit te leggen", zegt Reitsma. "Met Kerst doen wij helemaal niets. Voor ons wordt dit Kerst."