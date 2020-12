Regering-Trump wil nog snel omstreden mijnbouw in natuurgebieden goedkeuren

Druk vanuit het hoogste niveau

De dienst voor bosbeheer komt naar verwachting binnen een paar weken met een uitspraak over een nieuwe kopermijn in Arizona. Die komt in het natuurgebied Oak Flat, dat is erkend als heilige grond voor de Apaches.

Een werknemer van de dienst voor bosbeheer gaf onlangs toe dat er druk was "vanuit het hoogste niveau" om de evaluatie snel af te ronden. Aanvankelijk zou de studie pas halverwege 2021 af zijn. Nu wordt hij al half januari verwacht. Vervolgens gaat het gebied dan over naar de mijnbedrijven, in ruil voor ander land. Dat is nog te danken aan een wet die president Obama in 2014 tekende. En dan valt de aanleg niet meer tegen te houden.

Uit de plannen van de twee Australische mijnbedrijven achter het project blijkt dat een groot deel van het gebied uiteindelijk vernield worden. Door ondergrondse explosies en de ontginning zal de mijn geleidelijk instorten. Daardoor ontstaat een krater van ruim 300 meter diep.

Apache

De mijn zou ongeveer een kwart van het koper kunnen opleveren dat Amerika per jaar nodig heeft. "Daarom heeft president Trump zo zijn best gedaan om de bureaucratie bij dit soort projecten te verminderen", zei minister van Economische Zaken Wilbur Ross een paar maanden geleden.

Leden van de Apaches voeren nog steeds actie tegen de komst van de mijn. De vroegere leider Wendsler Nosie bivakkeert nu permanent in Oak Flat. "Hier komen we oorspronkelijk vandaan, dus wat doe ik verkeerd?" vraagt hij in de videoreportage The Fight for Oak Flat. "Als dit land in handen komt van een buitenlands bedrijf, en het privé-eigendom wordt, dan moeten ze met me doen wat ze willen. Ze zien maar."