Aanhouding voor aanzetten tot bedreigen tv-presentatrice Fidan Ekiz

De Rotterdamse politie heeft een 25-jarige man opgepakt in verband met ernstige bedreigingen en verwensingen aan het adres van tv-presentatrice Fidan Ekiz. De bedreigingen werden op Instagram gezet nadat Ekiz zich in tv-programma De Vooravond had uitgesproken over de moord op de Franse leraar Samuel Paty.

Paty werd in oktober door een extremist onthoofd nadat hij in de klas spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien. "Vreemd dat we in Nederland wél de straat op gaan om te demonstreren tegen de dood van George Floyd, maar niet voor Samuel Paty", zei ze destijds. Daarop werd ze via Instagram bedreigd.

De aangehouden man beheerde het Instagramaccount en wordt verdacht van het aanzetten tot het plegen van strafbare feiten, ofwel opruiing. Wat hij precies op Instagram heeft gezet is niet bekendgemaakt.

Excuusmail

De politie kwam bij hem terecht in een onderzoek naar de bedreigingen. Dat leidde eerst naar een 14-jarige jongen die Ekiz bedreigde in een reactie onder een Instagrambericht van de 25-jarige Rotterdammer. Het adres van de jongen werd achterhaald en in het bijzijn van zijn ouders is de politie met hem in gesprek gegaan.

Daarop betuigde de jongen spijt en heeft hij volgens de politie een excuusmail aan de presentatrice geschreven. Vanwege zijn leeftijd en omdat hij inziet dat hij fout zat, wordt hij niet vervolgd.

Inmiddels heeft de 25-jarige man ook zijn excuses gemaakt. Hij heeft op het politiebureau aangegeven dat hij een rectificatie gaat plaatsen op sociale media en hij wil met Ekiz in gesprek.