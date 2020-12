Chaos in Dover groeit, Nederlandse export gaat grotendeels (nog) door

Nederlandse vervoerders zien dat de paniek toeneemt onder exporteurs, nu de tunnel tussen Calais en Dover nog altijd dicht zit en ook op de ferry's maar beperkt vrachtverkeer mogelijk is. De vraag naar extra vervoer is geëxplodeerd, vertellen verschillende vervoerders aan de NOS, en ze moeten continu 'nee' verkopen.

"De chaos in Dover en andere Britse havens wordt steeds groter. We hebben sinds 09.00 uur vanmorgen een orderstop afgekondigd," zegt directeur Chris Hans van der Hout van Freight Line. De vrachtwagens lopen vast in de opstoppingen en komen niet op tijd terug om nieuwe vrachten te halen. "We komen materieel tekort."

Van de zestig trailers die het bedrijf gisteren op de boot zette, zijn er nog maar twintig terug. Klanten moeten andere bestemmingen zoeken voor hun producten. Ook groentehandelaar Combillo in Waddinxveen neemt geen orders meer aan. "We krijgen niks meer weg," zegt directeur Ron Toet. Hij probeert de capaciteit die er nog is zoveel mogelijk in te zetten voor de vaste klanten. Die reguliere export gaat nog wel door.

Bemande of onbemande vrachten

Nederlandse exporteurs hebben het voordeel dat een groot deel van de vrachten onbemand naar het Verenigd Koninkrijk gaat. Chauffeurs brengen de vrachtwagen naar de boot, en lossen de trailer. Een andere chauffeur haalt deze dan weer op in de Britse haven.

Deze onbemande vrachtritten zijn nog steeds mogelijk via de ferry's van en naar Calais. Vanuit de Nederlandse ferryhavens zijn ook bemande vrachtritten nog mogelijk. Het maakt de Nederlandse export minder gevoelig voor de chaos bij Dover en Calais. Maar de situatie moet niet te lang duren, zeggen transportbedrijven. "De chauffeurs die de trailers in Dover moeten ophalen, lopen vast in de files," zegt Van der Hout.

Brexit en coronablokkade

Door de onzekerheid over een brexitdeal waren het al intense weken voor de logistieke en transportbedrijven, zegt Bart van Pagée van Transport en Logistiek Nederland. "Engeland is al weken aan het hamsteren, uit angst dat belangrijke goederen niet meer worden vervoerd bij een no-deal-brexit. We zitten dus al een tijd op de max van onze capaciteit en logistiek brengt het uitdagingen met zich mee. Deze opstoppingen nu zorgen hoe dan ook voor verstoringen in de keten. Dit konden we er gewoon echt niet bij hebben."

Ook exporteur Philip van Geest, van Van Geest International, ziet dat de blokkade door het gemuteerde coronavirus bovenop de voorbereidingen op de brexit tot een extra tekort aan vrachtwagens en trailers leidt. "De koel- en vriesopslag zit daar vol, en dan gaan ze trailers gebruiken als opslag, om hun producten koel te houden. Die blijven daar dus in Engeland staan, waardoor wij auto's tekortkomen."

Het zijn vooral de Spaanse, Franse en Italiaanse groente- en fruitexporteurs die op dit moment met de handen in het haar zitten, zegt Van Geest. Die maken vooral bemande ritten, via de Kanaaltunnel en de ferry's in Calais. "Ze krijgen niks in Engeland en komen zelfs bij ons terecht." Tevergeefs, want de capaciteit is er simpelweg niet.