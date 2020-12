Nederlanders tijdens harde lockdown meer naar buiten dan in maart

Uit data van Google blijkt ook dat werkplekken minder bezocht worden. Eind november, begin december gingen er gemiddeld zo'n 13 a 14 procent minder Nederlanders naar hun werkplek toe. Afgelopen vrijdag was het gedaald tot 21 procent minder dan normaal, gemeten over de zeven voorgaande dagen. Dat valt in het niet bij de effecten van de intelligente lockdown, toen op het hoogtepunt gemiddeld 49 procent van de mensen niet naar kantoor ging.

Ook het aantal bezoeken aan winkels neemt nu logischerwijs af. In de data is duidelijk een piek te zien die de aankondiging van de harde lockdown op maandag 14 december veroorzaakte. Daarna is een sterke daling te zien. Het effect ervan is wel bijna twee keer kleiner dan in maart.