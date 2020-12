Politie voorbereid op nieuwe ongeregeldheden regio IJmond

De politie houdt rekening met mogelijke nieuwe ongeregeldheden in de regio IJmond. Dat zegt de burgemeester van Velsen Frank Dales tegen NH Nieuws.

Aanleiding is een oproep die de ronde doet op sociale media. Volgens burgemeester Dales zijn de betrokken gemeenten en de politie op de hoogte van de oproep.

Noodbevel Velsen-Noord

Bij ongeregeldheden in Velsen-Noord gisteravond gooide een groep van ongeveer veertig man met zwaar vuurwerk en werden afzettingen vernield. Een supermarkt sloot de deuren nadat vuurwerk naar binnen was gegooid. Toen ook de politie werd bekogeld greep de ME in en kondigde burgemeester Dales van Velsen een noodbevel af.

Een 15-jarige jongen werd aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en roept getuigen en mensen met filmpjes op zich te melden.