Podcast De Winterdag: de politieke nalatenschap van president Trump

Elisabeth Steinz zit tot 4 januari onder de kerstboom, maar heeft een paar afleveringen van De Dag uitgekozen die de moeite waard zijn om deze winterdagen nog eens te beluisteren. Zoals de podcast waar misschien wel het meeste werk in zat: het tweeluik over vier jaar president Trump.

Zeker nu we weten dat Trump niet herkozen is, geeft de podcast een mooi beeld van de politieke nalatenschap van deze president. De losse delen zijn nu samengevoegd, dus je kunt het geheel in één keer doorluisteren.

Deze aflevering van De Winterdag kun je hier beluisteren.